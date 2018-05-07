0:6. Сборная Беларуси проиграла россиянам на ЧМ-2018 по хоккею

Новости Беларуси. 7 мая состоялся третий матч сборной Беларуси в рамках чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.
Белорусская сборная сыграла против команды России. Матч завершился со счетом 0:6 в пользу соперника.
В первом периоде у россиян гол забросил Дацюк, во втором – Шалунов, Каблуков и Дацюк, в третьем – Мамин и Капризов.
На ЧМ-2018 белорусская сборная провела еще два матча. В первом наши хоккеисты проиграли сборной Швеции (0:5), а во втором – Франции (2:6).
Нынешняя победа на турнире стала для российской команды третьей по счету. Ранее спортсменам удалось одолеть соперников из Австрии и Франции со счетом 7:0 в каждом из матчей.
Российских хоккеистов после триумфальной олимпийской победы называют одними из фаворитов ЧМ.
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