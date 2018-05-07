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7 мая состоится матч Беларусь – Россия на ЧМ-2018 по хоккею

07 мая 2018 10:15
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Новости Беларуси. 7 мая в матче группового этапа Чемпионата мира по хоккею в Дании белорусские хоккеисты сыграют с российскими. Для обеих команд это будет третий матч.  

7 мая состоится матч Беларусь – Россия на ЧМ-2018 по хоккею-1

В первых двух играх команда Беларуси не смогла хорошо проявить себя. В первом матче белорусские хоккеисты проиграли шведам (0:5), во втором – французам (2:6).  

7 мая состоится матч Беларусь – Россия на ЧМ-2018 по хоккею-4

Команда России, напротив, показала, что находится в хорошей форме. В первой игре российские хоккеисты победили команду Франции, во второй – команду Австрии. Оба матча закончились со счётом 7:0.  

7 мая состоится матч Беларусь – Россия на ЧМ-2018 по хоккею-7

Букмекеры предполагают, что в противостоянии Беларусь – Россия победит команда Ильи Воробьёва. Коэффициент на победу белорусских спортсменов составляет 18, а на победу российских хоккеистов – 1,08.  

# Чемпионат мира по хоккею # Илья Воробьёв

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