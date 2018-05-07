7 мая состоится матч Беларусь – Россия на ЧМ-2018 по хоккею

Новости Беларуси. 7 мая в матче группового этапа Чемпионата мира по хоккею в Дании белорусские хоккеисты сыграют с российскими. Для обеих команд это будет третий матч.

В первых двух играх команда Беларуси не смогла хорошо проявить себя. В первом матче белорусские хоккеисты проиграли шведам (0:5), во втором – французам (2:6).

Команда России, напротив, показала, что находится в хорошей форме. В первой игре российские хоккеисты победили команду Франции, во второй – команду Австрии. Оба матча закончились со счётом 7:0.