Жительница Минска обнаружила в газовой плите гадюку

Новости Беларуси. 3 августа в многоквартирном доме по улице Ландера в Минске женщина обнаружила гадюку в своей газовой плите.

Инцидент произошел, когда хозяйка с дочерью решили позавтракать, но около плиты обратили внимание на шипение и заметили хвост рептилии.