Нанес удары в область головы 15-летней девушке и затолкал в багажник своего автомобиля: СК о нападении в Барановичах

Новости Беларуси. Девочка возвращалась домой с водоема. Когда она шла по пустырю, на нее набросился мужчина. Он несколько раз ударил 15-летнюю девочку по голове, после чего затолкал ее в свой автомобиль. Шокирующее происшествие произошло в Барановичах.



От полученных травм девочка потеряла сознание, а когда пришла в себя, перелезла в салон минивэна.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области:

Мужчина подозревается в том, что днем 2 августа 2017 года на пустыре вблизи ул. Бадака Барановичского района нанес удары в область головы 15-летней девушке и затолкал ее в багажный отсек своего автомобиля Opel Zafira. Со слов пострадавшей, от причиненных телесных повреждений она потеряла сознание, а когда очнулась, перелезла в салон, откуда ей удалось выпрыгнуть из минивэна во время движения вблизи автозаправочной станции. Потерпевшая стала просить о помощи граждан, которые вызвали на место медицинских работников.

39-летний мужчина на автомобиле попытался скрыться,

но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас он находится в изоляторе.

Девочка госпитализирована. Известно, что мужчина – местный житель, ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. Не исключено, что будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза.