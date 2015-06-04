Селфи с гадюкой: рыбаки попали в больницу после попытки сделать фото на память

Новости России. С рыбалки – на больничную койку. В Челябинской области два рыбака были госпитализированы после укуса гадюки, с которой они хотели сфотографироваться.

Мужчины выбрались порыбачить. Дело близилось к вечеру. На змею в траве рыбаки наткнулись случайно. Они были уверены, что перед ними уж.



Один рыбак предложил другому сделать селфи с незваным гостем.

В процессе съемки гадюка ужалила любителей «себяшек».

В итоге, один из рыбаков попал в больницу сразу, а другого госпитализировали на следующий день. Врачи ввели им противоядие. Мужчины идут на поправку, в ближайшие дни их обещают выписать.

«Селфи» – от английского – сам – это фотография самого себя, сделанная на телефон, планшет и загруженная в социальные сети. Год назад это слово стало настолько распространенным, что его занесли в Оксфордский словарь английского языка.

Новым фотожанром увлеклись миллионы людей по всему миру. Звезды эстрады, кино, известные спортсмены и даже политики фотографируют себя в самых неожиданных местах.