В Браславском районе утонула 90-летняя женщина, приехавшая на отдых из России

Новости Беларуси. Трагедия на озере Дривяты Браславского района. Со слов свидетелей произошедшего, женщине пытались оказать помощь, но ничего сделать не смогли.

90-летняя россиянка прибыла в нашу страну на отдых.

Это второй несчастный случай, который произошел в регионе на этой неделе.

Напомним, в последний день июля минчанка погибла от удара молнии во время отдыха на Браславских озерах. Погода резко ухудшилась, и отдыхающие поспешили к палаткам. Около высокой сосны молния настигла двух женщин – разряд ударил в дерево и зацепил туристок. На одной из них загорелась одежда (подробности).