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Для освобождения места на складе одно из хозяйств в Свислочском районе уничтожило 45 т зерна, собранного в 2015 году

04 августа 2017 04:18
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Новости Беларуси. Ходу уборочной кампании в 2017 году уделяется пристальное внимание. Одна из основных задач – не допустить потерь из-за нарушений в работе. По всей стране ведутся проверки агропромышленного комплекса контролирующими органами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для освобождения места на складе одно из хозяйств в Свислочском районе уничтожило 45 т зерна, собранного в 2015 году-1

Так, накануне генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту уничтожения крупной партии зерна. Аграрии одного из хозяйств в Свислочском районе попросту захоронили 45 тонн тритикале, собранного в 2015 году. Делалось это для того, чтобы освободить место в зерноскладе для нового урожая. Таким образом хозяйству причинен немалый материальный ущерб. Сейчас по материалам дела проводится расследование.

# происшествия # Сельское хозяйство

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