Землетрясение в Турции - многие погибли из-за действий бизнесмена

Жертв землетрясения в Турции становится больше. В списках погибших значатся уже около 370 человек. Ранены - около полутора тысяч.

Спустя почти двое суток после землетрясения из под обломков удалось спасти маленькую девочку. Она чудом не погибла при обрушении многоэтажки. Также из каменной ловушки вызволен молодой человек, он сейчас в больнице, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Широкий резонанс в СМИ получил инцидент с обрушением 7-этажного жилого дома в городе Ван. Два года назад он был признан непригодным для проживания, однако в нем продолжали оставаться около сотни человек. Спасти удалось немногих. По мнению турецких властей, владелец здания приблизил трагедию собственными руками. Он расширил пространство подземного этажа, срезав половину свай, на которых стояло здание.

Землетрясение в Турции произошло 23 октября 2011 года.