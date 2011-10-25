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Землетрясение в Турции. Число погибших приближается к трем сотням

25 октября 2011 08:22
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Ранены около тысячи трёхсот человек.

На месте природной катастрофы круглосуточно разбирают завалы. Однако шансы найти выживших -  ничтожно малы.
Жители наиболее пострадавших  городов -  Ван и Эрджиш - вторую ночь провели на улице. А температура воздуха ночью здесь опускается до нуля.

Сильные подземные толчки сотрясли Турцию в минувшее воскресенье. По последним данным, разрушено более двух с половиной тысяч домов. Пострадал также Армянский храм Святого Креста на острове озера Ван - уникальный памятник армянской архитектуры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Землетрясение в Турции

Фото. Землетрясение в Турции

Фото. Землетрясение в Турции

Фото. Землетрясение в Турции

Фото. Землетрясение в Турции

Фото. Землетрясение в Турции

Фото. Землетрясение в Турции

Фото. Землетрясение в Турции

Фото. Землетрясение в Турции

Фото. Землетрясение в Турции

Фото. Землетрясение в Турции

Фото. Землетрясение в Турции

Фото. Землетрясение в Турции

Фото. Землетрясение в Турции

Фото. Землетрясение в Турции

Фото. Землетрясение в Турции

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