Землетрясение в Турции. Число погибших приближается к трем сотням

Ранены около тысячи трёхсот человек.

На месте природной катастрофы круглосуточно разбирают завалы. Однако шансы найти выживших - ничтожно малы.

Жители наиболее пострадавших городов - Ван и Эрджиш - вторую ночь провели на улице. А температура воздуха ночью здесь опускается до нуля.

Сильные подземные толчки сотрясли Турцию в минувшее воскресенье. По последним данным, разрушено более двух с половиной тысяч домов. Пострадал также Армянский храм Святого Креста на острове озера Ван - уникальный памятник армянской архитектуры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».