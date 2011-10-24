Белорусов среди пострадавших от землетрясения в Турции нет

Количество жертв самого разрушительного за последние десять лет землетрясения в Турции превысило 200 человек. Сегодня были зафиксированы новые подземные толчки на юго-востоке страны. Они сильно осложнили работу спасателей.

Вейсел Овют как только узнал о трагедии, постоянно на телефоне. Несколько лет назад он переехал в Беларусь. Его родители и брат осталась в Турции. Говорит, землетрясения там не редкость, страна расположена в сейсмически опасной зоне. Он хорошо помнит одно из последних — в 1999 году. Тогда погибли почти 20 тысяч человек.

Вейсел Овют:

Ты не знаешь, что делать, потому что это очень быстро происходит, секунд десять.

Узнав об очередном подземном толчке, он вновь созванивается с близкими.

Глядя на кадры страшных разрушений на востоке Турции, трудно поверить. Всего 30 секунд продолжались первые подземные толчки. Стихия превратила города Ван и Эрджиш в руины. Число погибших уже превысило 200 человек. Сколько ещё остается под завалами — неизвестно. Спасатели не теряют надежды найти живых, работают сутки напролет. Весть о беременной женщине, которую достали из-под груды обломков, уже облетела весь мир. Она почти не получила травм и минувшей ночью родила ребенка.

Поисково-спасательную операцию осложнили новые подземные толчки. Была разрушена одна из тюрем. Заключенные воспользовались возможностью и сбежали. Многие, повидавшись со своими семьями, вернулись обратно. В пострадавших городах нет электричества, повреждена телефонная связь, нарушены системы водо- и газоснабжения. Люди в панике. Живут на улицах и боятся заходить в собственные дома.

Госпитали переполнены — всего за несколько часов туда поступили сотни раненых. Сейчас пострадавших размещают на футбольном поле стадиона. Местные власти здесь возвели палаточный городок, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Турции:

Под завалами находится много людей, и количество жертв может значительно возрасти. Тем не менее, мы прилагаем все усилия, чтобы извлечь из-под обломков выживших. Мы будем работать до тех пор, пока не получим положительный результат и не спасем всех оставшихся в живых.

Уже точно известно — наших соотечественников среди пострадавших нет. В случае необходимости Беларусь готова оказать помощь.

Юрий Семенов, третий секретарь по консульским вопросам Посольства Республики Беларусь в Турецкой Республике:

Граждане Республики Беларусь, стоящие на консульском учёте в посольстве, в регионе землетрясения не проживают. Посольство продолжит мониторинг данной ситуации.

Следят за ситуаций в Турции и белорусские турагентства. Успокаивает и тот факт, что туристическая зона находится в сотнях километров от места, где произошло землетрясение. Но в любом случае, туристам агентства советуют воздержаться от поездок в Турцию.

Рейс Стамбул — Минск. Пассажиры признаются: оставшиеся до вылета часы считали буквально по секундам. С одной стороны отдых, с другой — ужас. И даже не верится, что уже дома. Все позади.

Сильнейшее землетрясение в Турции: погибли до 1000 человек