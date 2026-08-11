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Новости по тегу #Землетрясения

Лукашенко направил соболезнование Президенту Колумбии в связи с гибелью людей из-за землетрясения
11 августа 2026 10:55

Лукашенко направил соболезнование Президенту Колумбии в связи с гибелью людей из-за землетрясения

В Венесуэле произошло мощное землетрясение
25 июня 2026 08:53

В Венесуэле произошло мощное землетрясение

Лукашенко выразил соболезнования в связи с землетрясением в Афганистане
01 сентября 2025 10:44

Лукашенко выразил соболезнования в связи с землетрясением в Афганистане

В Турции произошло мощное землетрясение, магнитуда – 6,2.
23 апреля 2025 13:02

В Турции произошло мощное землетрясение, магнитуда – 6,2.

200 подводных землетрясений произошло в Греции на Санторини
05 февраля 2025 07:22

200 подводных землетрясений произошло в Греции на Санторини

В Калифорнии введён режим ЧП из-за сильного землетрясения
06 декабря 2024 07:34

В Калифорнии введён режим ЧП из-за сильного землетрясения

Количество жертв землетрясения в Индонезии растет: погибли более 100 человек
07 декабря 2016 17:47

Количество жертв землетрясения в Индонезии растет: погибли более 100 человек

Жертвами сильного землетрясения на Филиппинах стали более 156 человек
17 октября 2013 10:12

Жертвами сильного землетрясения на Филиппинах стали более 156 человек

Мощное землетрясение в Пакистане: погибли почти 350 человек
26 сентября 2013 09:12

Мощное землетрясение в Пакистане: погибли почти 350 человек

В Мексике произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1. Около 10 человек пострадали, более 400 зданий частично рарушены
22 августа 2013 08:13

В Мексике произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1. Около 10 человек пострадали, более 400 зданий частично рарушены

Сильное землетрясение в Китае: погибли 100 человек, почти 900 пострадали
23 июля 2013 08:21

Сильное землетрясение в Китае: погибли 100 человек, почти 900 пострадали

Свыше 200 человек стали жертвами землетрясения в Китае. 12 тысяч ранены
22 апреля 2013 09:24

Свыше 200 человек стали жертвами землетрясения в Китае. 12 тысяч ранены