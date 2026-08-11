Новости по тегу #Землетрясения

Александр Лукашенко пожелал стойкости и быстрого выздоровления пострадавшим, сил и мужества жителям страны для преодоления трагических последствий стихийного бедствия.
Пока известно о 32 погибших и более 700 пострадавших.
В нашей стране с чувством глубокой скорби восприняли новость о землетрясении в провинции Кунар.
Землетрясение ощутили жители Стамбула и еще 4 провинций.
На архипелаг также прибыли бригады спасателей. Они круглосуточно наблюдают за ситуацией.
Штат потрясли мощные толчки магнитудой выше 7.
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