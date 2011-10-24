Землетрясение в Турции эквивалентно взрыву 40 атомных бомб – эксперт

Более 200 повторных толчков зарегистрировано к утру понедельника на юго-востоке Турции. Там 23 октября произошло сильное землетрясение магнитудой 7,2, сообщила сейсмологическая обсерватория Босфорского университета. В этой зоне сильные землетрясения не редкость, поскольку именно здесь смыкаются арабская и евразийская плиты.

По последним данным, жертвами трагедии в Турции стали 264 человека, более тысячи ранены. Полностью разрушено свыше полусотни многоэтажных домов, еще около тысячи зданий получили повреждения. Ряд регионов полностью отрезан от электроснабжения, нарушена связь. В район катастрофы вылетели самолеты с гуманитарной помощью, разбиваются временные лагеря для пострадавших.

Больницы не справляются с количеством пострадавших. Людям оказывают помощь прямо на улице. Значительные повреждения получил местный аэропорт, из-за чего в зону бедствия невозможно оперативно доставить гуманитарную помощь и оборудование. Из-за нехватки техники завалы разбирают в буквальном смысле голыми руками. Ряд регионов - без электричества и связи.

Подземные толчки также ощущались в Иране и Армении. Информации о разрушениях и пострадавших там пока не поступало. По данным сотрудников посольства Беларуси в Турции, наших соотечественников среди пострадавших нет.

«Это землетрясение мощностью 40 атомных бомб», – подчеркнул Ахмет Эрджан, профессор Стамбульского технического университета, сообщает «Столичное телевидение» со ссылкой на medyarazzi.com.

На месте землетрясения продолжаются спасательные работы. В них участвуют добровольцы, 1275 спасательных команд из 38 районов Турции, а также спасатели из зарубежных стран. Операции в районе землетрясения затруднены сильными разрушениями. Спасатели стремятся завершить их в ближайшее время, так как синоптики прогнозируют похолодание и снег, сообщает «Столичное телевидение» со ссылкой на CNN Turk.

Больше всего работы у спасателей в уезде Эрджиш с населением около 75 тысяч человек. Этот город подвергся наибольшим разрушениям, там полностью разрушено более 80 многоэтажных жилых домов. Представители Красного Креста развернули в Эрджише палаточный городок, снабжают местных жителей водой, горячей едой, одеждой сообщает «Столичное телевидение» со ссылкой на РИА Новости.