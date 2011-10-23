Сильнейшее землетрясение в Турции: погибли до 1000 человек

Национальная трагедия в Турции. В Турции в 13:41 произошло землетрясение в восточной провинции Ван магнитудой 6,6 (по другим данным – 7,2). Более 50 погибших и 200 раненых, по информации турецкого агентства cihan.com.tr, доставлены в больницу уезда Эрджиш, который находился в эпицентре землетрясения.

Однако погибших может быть несколько сотен. Об этом со ссылкой на руководителя обсерватории Кандили и Института сооружений проф. Мустафу Эрдика сообщает Рейтерс. По оценкам турецкого специалиста, не менее 400 человек точно погибли (а может и 500, и 1000 – говорит он), разрушено около 1000 зданий.

Воспользовавшись землетрясением, около 150 человек сбежали из местной тюрьмы.

Израиль, у которого с Турцией дипломатический конфликт, предложил Турции гуманитарную помощь.

Поисково-спасательные операции будут продолжаться всю ночь.

Землетрясения в Турции происходят постоянно, они часто сопровождаются массовой гибелью людей: например, в 1999 погибли более 20 000 человек.

Турецкое отделение Красного Креста направило в зону бедствия медикаменты, палатки и другие необходимые вещи.

Землетрясение также почувствовали жители некоторый районов Азербайджана, Армении, Ирана и Грузии. В Армении толчки составили до 5 баллов по шкале Рихтера. Некоторое время отсутствовала сотовая связь, сообщает ctv.by.