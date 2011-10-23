Сильнейшее землетрясение в Турции: погибли до 1000 человек

Однако погибших может быть несколько сотен. Об этом со ссылкой на руководителя обсерватории Кандили и Института сооружений проф. Мустафу Эрдика сообщает Рейтерс. По оценкам турецкого специалиста, не менее 400 человек точно погибли (а может и 500, и 1000 – говорит он), разрушено около 1000 зданий.
Воспользовавшись землетрясением, около 150 человек сбежали из местной тюрьмы.
Израиль, у которого с Турцией дипломатический конфликт, предложил Турции гуманитарную помощь.
Поисково-спасательные операции будут продолжаться всю ночь.
Землетрясения в Турции происходят постоянно, они часто сопровождаются массовой гибелью людей: например, в 1999 погибли более 20 000 человек.
Турецкое отделение Красного Креста направило в зону бедствия медикаменты, палатки и другие необходимые вещи.
Землетрясение также почувствовали жители некоторый районов Азербайджана, Армении, Ирана и Грузии. В Армении толчки составили до 5 баллов по шкале Рихтера. Некоторое время отсутствовала сотовая связь, сообщает ctv.by.