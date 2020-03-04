Завершено расследование дела о взрывах во время салюта 3 июля в Минске. Комментарий СК
Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по взрывам во время праздничного салюта в июле 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты установили, что закупленная у российской компании пиротехника оказалась бракованной по вине производителя. Чтобы устранить недостатки, в Минск пригласили инженеров из этого российского предприятия. Диаметр (калибр) изделий был больше, чем стволы салютных установок. И это явный брак, что не смутило ни представителей предприятия изготовителя, ни офицеров, отвечающих за организацию салюта.
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Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
В процессе заряжания салютных установок в фейерверочные изделия были внесены изменения, которые приводили в небезопасное для использования состояние эти изделия. Как следствие, стали происходить внештатные ситуации: снаряды взрывались на низкой высоте либо в стволах мортир. Это подтверждается результатами экспертных исследований, приобщенных к материалам уголовного дела, а также результатами следственного эксперимента.
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В итоге из-за взрывов бракованных изделий одна женщина погибла, еще 11 человек пострадали. Материальный ущерб превысил 740 тысяч рублей.
Два представителя российской компании и командир роты Минской военной комендатуры предстанут пред судом. Россиянам может грозить до 7 лет заключения, а санкции статьи в отношении белорусского офицера предусматривают наказание до 5 лет лишения свободы.