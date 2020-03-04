Завершено расследование дела о взрывах во время салюта 3 июля в Минске. Комментарий СК

Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по взрывам во время праздничного салюта в июле 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты установили, что закупленная у российской компании пиротехника оказалась бракованной по вине производителя. Чтобы устранить недостатки, в Минск пригласили инженеров из этого российского предприятия. Диаметр (калибр) изделий был больше, чем стволы салютных установок. И это явный брак, что не смутило ни представителей предприятия изготовителя, ни офицеров, отвечающих за организацию салюта.

Дочь тоже наблюдала за салютом: что известно о женщине, погибшей от взрыва 3 июля