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Завершено расследование дела о взрывах во время салюта 3 июля в Минске. Комментарий СК

04 марта 2020 09:48
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Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по взрывам во время праздничного салюта в июле 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Специалисты установили, что закупленная у российской компании пиротехника оказалась бракованной по вине производителя. Чтобы устранить недостатки, в Минск пригласили инженеров из этого российского предприятия. Диаметр (калибр) изделий был больше, чем стволы салютных установок. И это явный брак, что не смутило ни представителей предприятия изготовителя, ни офицеров, отвечающих за организацию салюта.

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Завершено расследование дела о взрывах во время салюта 3 июля в Минске. Комментарий СК-1

Завершено расследование дела о взрывах во время салюта 3 июля в Минске. Комментарий СК-3

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
В процессе заряжания салютных установок в фейерверочные изделия были внесены изменения, которые приводили в небезопасное для использования состояние эти изделия. Как следствие, стали происходить внештатные ситуации: снаряды взрывались на низкой высоте либо в стволах мортир. Это подтверждается результатами экспертных исследований, приобщенных к материалам уголовного дела, а также результатами следственного эксперимента.

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Завершено расследование дела о взрывах во время салюта 3 июля в Минске. Комментарий СК-6

В итоге из-за взрывов бракованных изделий одна женщина погибла, еще 11 человек пострадали. Материальный ущерб превысил 740 тысяч рублей.

Два представителя российской компании и командир роты Минской военной комендатуры предстанут пред судом. Россиянам может грозить до 7 лет заключения, а санкции статьи в отношении белорусского офицера предусматривают наказание до 5 лет лишения свободы.

Завершено расследование дела о взрывах во время салюта 3 июля в Минске. Комментарий СК-9

Завершено расследование дела о взрывах во время салюта 3 июля в Минске. Комментарий СК-11

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