Владимир Караник о взрывах фейерверков 3 июля: Помощь была оказана в максимально короткие сроки

Новости Беларуси. 3 июля во время праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате разрушены салютные установки, несколько человек получили травмы. Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте. Взрывной волной повреждены окна в ближайших зданиях. Иван Носкевич об основной версии ЧП в Минске: фейерверочные изделия российского производства оказались некачественными Служебное расследование проводит и Минобороны. Установлено, что произошел подрыв снарядов только одного из пяти калибров. Такие заряды подорвались в трех из шести огневых точек. Стоит отметить, что на ЧП организаторы отреагировали незамедлительно и после первых подрывов салют в этих местах был прекращен. Дочь тоже наблюдала за салютом: что известно о женщине, погибшей от взрыва 3 июля

Что же касается технического состояния салютной установки, состоит она из базового шасси белорусского производства, на котором смонтировано спецоборудование российской компании. Салютная техника принята на балансе Вооруженных Сил Беларуси в 2007 и 2015 годах и обеспечивают фейерверки не реже двух раз в год на республиканских и спортивных праздниках в Минске. Специалисты, которые допускаются к производству салютов, проходят спецподготовку. Процесс заряжания каждой мортиры для исключения человеческого фактора снимается на видео. Также обязательны контрольные меры перед каждым салютом.