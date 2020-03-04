Расследование дела о взрывах пиротехники в Минске 3 июля завершено

Пиротехника имела брак, который был допущен на предприятии-изготовителе. Поскольку диаметр изделий был больше положенного, они не могли безопасно использоваться для салюта. Чтобы исправить на месте выявленные дефекты, прибыли два инженера предприятия-изготовителя.

Как сообщает Следственный комитет, в ходе следствия стало известно, что незадолго до проведения салюта сотрудники Минской военной комендатуры выявили несоответствие нормативно-технической документации большей части пиротехнических изделий калибра 195 мм.

Новости Беларуси. Расследование уголовного дела о взрывах салютных установок 3 июля в Минске завершено.

В ходе заряжания салютных установок, инженеры и командир роты Минской военной комендатуры уменьшали диаметр изделий путём механического воздействия. В результате пиротехника становилась опасной для использования.

Отмечается, что из 480 фейерверков более 190 не могли быть применены для безопасного проведения салюта.

Двум инженерам предъявлено обвинение по ч.2 ст.299 УК РБ. Действия командира роты квалифицированы по ч.2 ст.463 УК РБ.

Расследование завершено, материалы переданы в прокуратуру.

Напомним, 3 июля 2019 года на низкой высоте и в стволах мортир взорвалась пиротехника. В результате происшествия погибла женщина, ещё 11 человек получили травмы. Причинённый ущерб составил более 740 тысяч рублей.

В тот день вместе с погибшей была её дочь.