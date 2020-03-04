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На полигоне под Брестом солдат-срочник получил травму

04 марта 2020 08:40
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Новости Беларуси. На полигоне в Брестской области получил травму солдат-срочник. 

Как сообщает Минобороны, происшествие случилось на полигоне Брестский во время мероприятий боевой подготовки. Мужчина получил травму кисти, когда готовил к применению взрывоопасный предмет. 

Пострадавшему оказывается медпомощь, его заберут на вертолёте в Минск, после чего гражданин будет доставлен в Главный военный клинический медицинский центр. 

Жизнь военнослужащего вне опасности. Детали произошедшего выясняет комиссия Минобороны. 

# Армия Беларуси

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