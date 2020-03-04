На полигоне под Брестом солдат-срочник получил травму

Новости Беларуси. На полигоне в Брестской области получил травму солдат-срочник.

Как сообщает Минобороны, происшествие случилось на полигоне Брестский во время мероприятий боевой подготовки. Мужчина получил травму кисти, когда готовил к применению взрывоопасный предмет.

Пострадавшему оказывается медпомощь, его заберут на вертолёте в Минск, после чего гражданин будет доставлен в Главный военный клинический медицинский центр.

Жизнь военнослужащего вне опасности. Детали произошедшего выясняет комиссия Минобороны.