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Новости по тегу #Взрыв пиротехники

В Мальте произошел мощный взрыв на предприятии по производству пиротехники
01 июня 2026 12:14

В Мальте произошел мощный взрыв на предприятии по производству пиротехники

В Индии пять человек погибли из-за взрыва на фабрике пиротехники
30 мая 2025 11:41

В Индии пять человек погибли из-за взрыва на фабрике пиротехники

Как минимум 5 человек погибли при взрыве на фабрике пиротехники в Индии
30 мая 2025 10:54

Как минимум 5 человек погибли при взрыве на фабрике пиротехники в Индии

В Италии на предприятии по утилизации боеприпасов произошёл взрыв, есть погибшие
22 декабря 2020 08:32

В Италии на предприятии по утилизации боеприпасов произошёл взрыв, есть погибшие

Завершено расследование дела о взрывах во время салюта 3 июля в Минске. Комментарий СК
04 марта 2020 09:48

Завершено расследование дела о взрывах во время салюта 3 июля в Минске. Комментарий СК

Новый год запомнился навсегда. Минчанин рассказал, как в 2019 году взрыв петарды изменил его жизнь
22 декабря 2019 17:09

Новый год запомнился навсегда. Минчанин рассказал, как в 2019 году взрыв петарды изменил его жизнь

Рынок пиротехники взорвался в Мексике
27 марта 2019 07:49

Рынок пиротехники взорвался в Мексике

На Гомельщине в новогоднюю ночь от взрывов петард пострадали четыре человека
01 января 2019 14:34

На Гомельщине в новогоднюю ночь от взрывов петард пострадали четыре человека

В Минской области два ребёнка пострадали из-за взрывов петард
01 января 2019 12:00

В Минской области два ребёнка пострадали из-за взрывов петард

В Червенском районе в руках 10-летнего мальчика взорвалась петарда: ребёнку оторвало фалангу пальца
03 января 2018 14:54

В Червенском районе в руках 10-летнего мальчика взорвалась петарда: ребёнку оторвало фалангу пальца

В Мексике на воздух взлетела церковь, в которой был склад пиротехники
15 мая 2017 07:24

В Мексике на воздух взлетела церковь, в которой был склад пиротехники

Взрыв в мастерской по изготовлению пиротехники в Мексике: погибли 4 человека, в том числе двое детей
05 марта 2017 10:30

Взрыв в мастерской по изготовлению пиротехники в Мексике: погибли 4 человека, в том числе двое детей