Новости по тегу #Взрыв пиротехники

Взрывная волна нанесла серьезный ущерб инфраструктуре. Повреждены жилые дома, автомобили и другие объекты в окрестностях предприятия.
Взрыв уничтожил двухэтажное здание, ведутся поисково-спасательные работы, число погибших может возрасти.
Он был настолько сильным, что обломки разлетелись почти на километр от места ЧП, само двухэтажное здание полностью разрушено.
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