Дочь тоже наблюдала за салютом: что известно о женщине, погибшей от взрыва 3 июля

Новости Беларуси. 3 июля во время праздничного салюта произошли четыре взрыва фейерверочных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате разрушены салютные установки, несколько человек получили травмы.

Как отмечают специалисты, развитие такой ситуации спрогнозировать невозможно. Собственно говоря, фатальной оказалась и ситуация с погибшей. 64-летняя женщина скончалась на месте от повреждения сонной артерии. Несмотря на оперативные реанимационные действия, спасти ее не удалось. Дочери погибшей – она тоже наблюдала вместе с матерью за салютом – оказали экстренную психологическую помощь. С ней и сейчас работают психологи.

Остальные пять пострадавших были госпитализированы в ближайшие больницы. Еще четверо пациентов самостоятельно обратились в приемный покой медучреждений. На данный момент в стационаре остаются два человека. Сегодня их перевели в специальный центр на базе военного госпиталя. Жизни этих людей ничего не угрожает.

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