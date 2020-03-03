Фура ушла в занос на МКАД и столкнулась с двумя автомобилями

Новости Беларуси. Авария с участием трех автомобилей парализовала движение на внутреннем кольце МКАД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В вечерний час пик на 26 км в Московском районе из-за внезапно возникшей технической неисправности фура с прицепом ушла в неуправляемый занос. В итоге оказались повреждены еще два легковых авто. Никто не пострадал.