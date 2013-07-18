Задержаны подозреваемые в убийстве минчанки, пропавшей 3 июля

Новости Беларуси. Задержаны подозреваемые в убийстве 50-летней минчанки, пропавшей 3 июля 2013 года. Татьяна Слонимская две недели назад уехала на машине собирать ягоды и не вернулась. Женщину искали несколько дней, помогали десятки добровольцев, поисковые отряды и сотни пользователей социальных сетей, однако поиски не увенчались успехом, сообщает ctv.by.

На поиски 50-летней минчанки бросились не только правоохранители, но и сотни волонтеров. Ее фотографии висели по всему Минску. К розыску подключился и поисково-спасательный отряд «Ангел». Не остались равнодушными и пользователи социальных сетей. Родные были готовы заплатить 30 миллионов рублей за информацию, которая поможет найти женщину.

Минчанка Татьяна Слонимская пропала 3 июля. Женщина поехала в гости к маме в Малый Тростенец и заодно решила собрать ягоды в лесу. Ее тело нашли спустя две недели возле деревни Дворец. Чтобы скрыть следы, преступники закопали труп.

Представитель управления Следственного комитета по Минской области:

Установлено, что убили женщину с целью завладения её имуществом. Чтобы скрыть следы преступления, закопали труп.

Жители поселка пожимают плечами. О трагедии узнали из выпусков новостей. За голубикой в этот лес каждое лето ходят и местные, и приезжие. Но чтобы такое...

Галина Голенко, жительница деревни Дворец:

Всегда было очень спокойно. Мы всегда ходили в этот лес с детства. Одни.

Эта история потрясла всех. Человеческую жизнь приравняли к стоимости обычной иномарки. По сути, женщину убили из-за груды металла. После жестокой расправы с хозяйкой авто, легковушку продали в России.

В результате оперативной работы, следователям удалось задержать лиц, причастных к преступлению. Они убили женщину, чтобы завладеть ее автомобилем, который впоследствии продали через Интернет в Россию. Именно здесь машину погибшей и обнаружили оперативники, после чего вышли на продавцов.

Георгий Евчар, заместитель начальника пресс-службы МВД Республики Беларусь:

Сначала была обнаружена автомашина пропавшей, в городе Москве. В последствии был установлен минчанин 1992 года рождения, который реализовал эту машину, и на железнодорожном вокзале в Минске, когда он возвращался из Москвы, сотрудниками уголовного розыска он был задержан и в последствии дал признательные показания о совершении убийства гражданки Слонимской. Уже можно говорить, что убийство было совершено из корыстных побуждений с целью завладения автомобилем погибшей. Каким образом они оказались в лесу в этом месте, будет выяснено в ходе следствия.

Сложно поверить, но к хладнокровному убийству причастны молодые люди, которым нет и 22-х лет. Проблемы с законом у них были и раньше. Правда, дальше воровства они не заходили.

Татьяна Белонок, официальный представитель управления следственного комитета Республики Беларусь по Минской области:

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство из корыстных побуждений». В настоящий момент проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение.

В ненужном месте в ненужное время. Роковое стечение обстоятельств. А главное, человеческая жестокость, из-за которой дети остались без мамы.

Иван Слонимский, сын погибшей:

У каждого из нас есть мама – человек, который дал нам жизнь, привел нас на эту землю, учил с нами уроки, водил нас в школу. Люди, которые меня этого лишили, заслуживают только высшей меры наказания. Это мое личное мнение, я думаю, общественность меня в этом поддержит.

Лето, в особенности грибные и ягодные сезоны, - жаркая пора для спасателей и добровольцев. Поисково-спасательным отрядам некогда сидеть без дела в сезон отпусков, ведь пенсионеры и молодые люди, ушедшие в лес, теряются часто. В прошлом году активно велись поиски в Витебской и Гомельской областях. МЧС Беларуси предостерегает пожилых людей от походов в лес в одиночку. (смотрите видео)