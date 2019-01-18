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Два истребителя столкнулись в России. Ведутся поиски

18 января 2019 12:47
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Новости России. В небе над Россией столкнулись два истребителя-бомбардировщика. ЧП произошло над Татарским проливом в Хабаровском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два истребителя столкнулись в России. Ведутся поиски-1

По предварительным данным, истребители упали в море. Экипажам обоих самолетов удалось катапультироваться. Двух пилотов уже обнаружили и подняли на борт вертолета.

Два истребителя столкнулись в России. Ведутся поиски-4

Спасательная операция ведется в сложных погодных условиях при шквалистом ветре и четырехбалльном шторме. К месту происшествия направляются шесть спасательных кораблей.

# Крушение # Фотофакт

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