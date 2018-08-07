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В Минске пропала 14-летняя девочка. Её ищут

07 августа 2018 13:16
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Новости Беларуси. Разыскивается 14-летняя минчанка Кристина Кравченко.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, девочка проживает по адресу: Минск, улица Жилуновича, 21. Третьего августа несовершеннолетняя ушла из дома, после чего пропала.  

В Минске пропала 14-летняя девочка. Её ищут-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома  

На вид разыскиваемой 14 лет, рост ниже 160 см, худощавого телосложения. У девочки смуглое овальное лицо с веснушками, прямой нос, светло-русые волнистые волосы, причёска каре.  

В момент пропажи на девочке были надеты тёмно-серые кроссовки, чёрные джинсы, майка с полосками жёлтого, голубого и белого цвета. При себе у несовершеннолетней был розовый рюкзак.  

Если вы располагаете какой-либо информацией о девочке, обратитесь по телефонам: (8017) 207-67-67, (8029) 356-02-80, (8029) 768-03-87 либо 102.  

# Пропавшие люди # происшествия # Кристина Кравченко

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