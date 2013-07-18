В Орше задержан криминальный авторитет, который много лет занимался вымогательством

Новости Беларуси. В Орше задержан криминальный авторитет. По данным правоохранителей, злоумышленник, неоднократно судимый, на протяжении многих лет занимался вымогательством. Под его давлением оказывались как обычные граждане, так и предприниматели.

Следователи полагают, что некоторые бизнесмены, опасаясь за собственную жизнь, и вовсе платили «дань» ежемесячно.

Попался 60-летний оршанец в момент, когда забирал деньги. Под угрозой расправы местный житель принес ему две с половиной тысячи долларов.

Если задержанного признают виновным, по одному только зафиксированному факту вымогательства ему грозит до 10-ти лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инна Горбачева, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:

В производстве следователей управления находится уголовное дело, возбужденное в отношении жителя города Орши, 53 года рождения. В настоящее время следователями добыты достаточные доказательства для предъявления обвинения по части 3-й статьи 208 Уголовного кодекса Республики Беларусь – «Вымогательство». Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, сотрудниками следственного управления и ГУБОПиК МВД проводятся следственные действия и иные оперативно-розыскные мероприятия с целью установления причастности указанного лица к совершению ряда иных преступлений.