Прямой эфир

В Орше задержан криминальный авторитет, который много лет занимался вымогательством

18 июля 2013 13:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Орше задержан криминальный авторитет. По данным правоохранителей, злоумышленник, неоднократно судимый, на протяжении многих лет занимался вымогательством. Под его давлением оказывались как обычные граждане, так и предприниматели.

Следователи полагают, что некоторые бизнесмены, опасаясь за собственную жизнь,  и вовсе платили «дань» ежемесячно.

Попался  60-летний оршанец в момент, когда забирал деньги. Под угрозой расправы местный житель принес ему две с половиной тысячи долларов.

Если задержанного признают виновным, по одному только зафиксированному факту вымогательства ему грозит до 10-ти лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инна Горбачева, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:
В производстве следователей управления находится уголовное дело, возбужденное в отношении жителя города Орши, 53 года рождения. В настоящее время следователями добыты достаточные доказательства для предъявления обвинения по части 3-й статьи 208 Уголовного кодекса Республики Беларусь – «Вымогательство». Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, сотрудниками следственного управления и ГУБОПиК МВД проводятся следственные действия и иные оперативно-розыскные мероприятия с целью установления причастности указанного лица к совершению ряда иных преступлений.

# происшествия # Криминал # Криминал

Другие новости рубрики

Все новости
Житель Бреста пытался незаконно вывезти за границу две иконы XIX века
18 июля 2013 11:24

Житель Бреста пытался незаконно вывезти за границу две иконы XIX века

В Витебске мужчина и женщина сгорели заживо, закрытые в мусорном контейнере
18 июля 2013 11:15

В Витебске мужчина и женщина сгорели заживо, закрытые в мусорном контейнере

В Брюсселе грабители украли из музея картины на 1,5 млн евро всего за 2 минуты
18 июля 2013 09:37

В Брюсселе грабители украли из музея картины на 1,5 млн евро всего за 2 минуты