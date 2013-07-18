Житель Бреста пытался незаконно вывезти за границу две иконы XIX века

Новости Беларуси. Ценный груз конфисковали в международном пункте пропуска «Брест». Житель областного центра пытался незаконно вывезти за границу две иконы XIX века.

Для оформления выезда 29-летний брестчанин, который вместе с семьей направлялся в Польшу, выбрал зеленый канал. Однако специалисты остановили автомобиль.

Раритетный товар обнаружили в личных вещах водителя во время совместного досмотра пограничников и таможенников. Иконы изъяты. Их судьба решится после проведения экспертизы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.