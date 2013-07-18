Мальчики 5 и 13 лет пострадали за сутки в Минской области

Новости Минской области. Детская беспечность или недосмотр взрослых? Мальчики 5 и 13 лет пострадали за сутки в результате поражения электрическим током и возгорания бензина.

Так, в деревне Ротаня в Крупском районе, пока мать была в магазине, ее пятилетний сын залез в трансформаторной подстанции. С ожогами четвертой степени он доставлен в центральную районную больницу. Состояние тяжелое.

А 13-летний мальчик получил ожоги на даче в деревне Тарасик Борисовского района. Во время заправки косилки от горячего двигателя произошло возгорание разлитой из канистры бензина. В результате произошло возгорание вещей в сарае. При попытке самостоятельно справиться с огнем, подросток получил ожоги обеих ног. Он доставлен в центральную районную больницу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.