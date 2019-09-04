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Задержаны подозреваемые в ограблении ювелирного магазина в Минске

04 сентября 2019 08:59
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Новости Беларуси. Задержаны подозреваемые в нападении на ювелирный магазин в Минске.    

По информации МВД, третьего сентября задержали подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный магазин.  

Осуществляются следственные действия с участием задержанных. По месту жительства фигурантов проведены обыски. Проверяется причастность подозреваемых к совершению иных преступлений –  как минимум трех разбойных нападений на частные домовладения.    

Ущерб, который был причинен магазину, составляет более миллиона рублей – читать далее.    

Часть похищенного была найдена в тайнике, который был оборудован дома у родственников одного из подозреваемых. Также были изъяты пластиковые стяжки – такие использовались для обездвижвания сотрудников ювелирного магазина.    

Видео с места здесь.    

Напомним, что разбойное нападение было совершено утром 17 августа. Двое мужчин зашли в ювелирный, распылили перцовый газ, связали продавцов. С витрин были похищены драгоценности, а мужчины скрылись. Посетителей в магазине в момент нападения не было.    

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц».    

# Ограбление # происшествия

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