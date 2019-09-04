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Из детского сада в Брестском районе эвакуировали 172 человека

04 сентября 2019 08:26
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Новости Беларуси. В Брестском районе в детском саду произошло короткое замыкание.  

По информации МЧС, происшествие случилось днем 3 сентября. Спасатели получили сообщение о запахе гари в помещении ясли-сада в аг. Большие Мотыкалы.  

Открытого горения и задымления не наблюдалось, дети были эвакуированы на улицу.  

В здании находились 142 ребенка и 30 взрослых. Предварительно, около 16:30 воспитатель в помещении посудомоечной услышала треск электропроводки в проточном водоногревателе, почувствовала запах горелой изоляции электропроводов и сообщила об этом спасателям.  

Женщина и ее коллеги приступили к эвакуации детей. До приезда спасателей все 172 человека уже были эвакуированы.  

В результате случившегося повреждены 10 сантиметров изоляции электропроводов без последующего горения.  

Никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.  

В конце августа жильцы многоэтажки в Гродно были эвакуированы из-за пожара (читать далее).  

# Пожар # происшествия

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