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Задержан второй подозреваемый в нападении на женщину в Гомеле

03 сентября 2019 15:18
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Новости Беларуси. Задержан второй подозреваемый в разбойном нападении на 35-летнюю женщину в Гомеле.  

По информации МВД, происшествие случилось вечером второго сентября.  

Около дома на гомельчанку напали трое неизвестных, избили, посадили в ее машину, увезли в лес и забрали 5 тысяч долларов (читать далее). 

Один из нападавших был задержан, двое других были в розыске.  

Второй подозреваемый был задержан днем третьего сентября. Правоохранители получили информацию, что один скрывавшийся подозреваемый купил автомобиль и собрался выехать из города. Возможное местонахождение парня было вычислено.   

Задержан второй подозреваемый в нападении на женщину в Гомеле-1

Фото: МВД

Когда подозреваемый увидел милицейский автомобиль, то резко включил заднюю передачу и попытался скрыться, но был задержан.   

В салоне авто в кармане солнцезащитного козырька были обнаружены деньги.   

# Нападение # происшествия

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