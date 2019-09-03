Задержан второй подозреваемый в нападении на женщину в Гомеле

Новости Беларуси. Задержан второй подозреваемый в разбойном нападении на 35-летнюю женщину в Гомеле.

По информации МВД, происшествие случилось вечером второго сентября.

Около дома на гомельчанку напали трое неизвестных, избили, посадили в ее машину, увезли в лес и забрали 5 тысяч долларов (читать далее).

Один из нападавших был задержан, двое других были в розыске.

Второй подозреваемый был задержан днем третьего сентября. Правоохранители получили информацию, что один скрывавшийся подозреваемый купил автомобиль и собрался выехать из города. Возможное местонахождение парня было вычислено.