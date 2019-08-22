Прямой эфир

Ущерб от ограбления ювелирного магазина в Минске составляет более миллиона рублей

22 августа 2019 14:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ущерб ювелирного магазина, ограбленного в Минске, превышает 1 миллион рублей.  

По информации Следственного комитета, опубликованной в Telegram, после инвентаризации был посчитан ущерб, который причинен магазину. Он составляет более миллиона белорусских рублей.  

Информацию о личности подозреваемых, видеозаписи с регистраторов автомобилей, которые находились около ювелирного магазина, а также иную информацию, которая может помочь следствию просьба сообщить в УСК по Минску или по телефону 389 55 55.  

Разбойное нападение на ювелирный магазин в Минске произошло днем 17 августа.  

Неизвестные распылили перцовый газ, связали продавцов, разбили витрины и похитили все драгоценности: комментарий начальника ГУВД (читать далее).  

# Ограбление # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Альпах погибла 33-летняя альпинистка из Беларуси
22 августа 2019 12:45

В Альпах погибла 33-летняя альпинистка из Беларуси

В Минске мужчина прыгал по лобовым стёклам автомобилей из-за ссоры с девушкой
22 августа 2019 11:14

В Минске мужчина прыгал по лобовым стёклам автомобилей из-за ссоры с девушкой

В ДТП с легковушкой и МАЗом на М1 пострадала семья с ребёнком
22 августа 2019 10:45

В ДТП с легковушкой и МАЗом на М1 пострадала семья с ребёнком