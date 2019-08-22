Ущерб от ограбления ювелирного магазина в Минске составляет более миллиона рублей

Новости Беларуси. Ущерб ювелирного магазина, ограбленного в Минске, превышает 1 миллион рублей.
По информации Следственного комитета, опубликованной в Telegram, после инвентаризации был посчитан ущерб, который причинен магазину. Он составляет более миллиона белорусских рублей.
Информацию о личности подозреваемых, видеозаписи с регистраторов автомобилей, которые находились около ювелирного магазина, а также иную информацию, которая может помочь следствию просьба сообщить в УСК по Минску или по телефону 389 55 55.
Разбойное нападение на ювелирный магазин в Минске произошло днем 17 августа.
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