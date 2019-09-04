В Лепельском районе Mercedes вылетел в кювет и врезался в дерево

Новости Беларуси. В Лепельском районе на трассе М3 микроавтобус вылетел в кювет, после чего врезался в дерево.

Фото: Витебское ОУМЧС

По информации Витебского ОУМЧС, третьего сентября около шести часов вечера сотрудники службы спасения получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии рядом с деревней Черноручье.

Фото: Витебское ОУМЧС

Выяснилось, что мужчина на микроавтобусе Mercedes вылетел в кювет, а после врезался в дерево и оказался заблокированным.

Фото: Витебское ОУМЧС