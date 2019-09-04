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В Лепельском районе Mercedes вылетел в кювет и врезался в дерево

04 сентября 2019 06:37
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Новости Беларуси. В Лепельском районе на трассе М3 микроавтобус вылетел в кювет, после чего врезался в дерево.

В Лепельском районе Mercedes вылетел в кювет и врезался в дерево-1

Фото: Витебское ОУМЧС

По информации Витебского ОУМЧС, третьего сентября около шести часов вечера сотрудники службы спасения получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии рядом с деревней Черноручье.

В Лепельском районе Mercedes вылетел в кювет и врезался в дерево-4

Фото: Витебское ОУМЧС

Выяснилось, что мужчина на микроавтобусе Mercedes вылетел в кювет, а после врезался в дерево и оказался заблокированным.

В Лепельском районе Mercedes вылетел в кювет и врезался в дерево-7

Фото: Витебское ОУМЧС

Спасатели освободили 54-летнего пострадавшего и передали медикам для госпитализации.

В июне текущего года в Полоцком районе произошло подобное ДТП. Тогда водитель легковушки съехал в кювет и перевернулся (читать далее).

# Авария в Витебской области # происшествия

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