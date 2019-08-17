«Связали продавцов, похитили ювелирные изделия»: начальник ГУВД прокомментировал дерзкое ограбление в Минске

Новости Беларуси. В Минске устанавливаются обстоятельства разбойного нападения на ювелирный магазин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел 17 августа около полудня. Двое неизвестных, распылив перцовый газ, связали продавцов, после чего разбили витрины и вынесли все драгоценности.

Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома:

На Киселева 28 в ювелирный магазин зашли предположительно два неустановленных лица. Связали продавцов ювелирного магазина, похитили ювелирные изделия. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, кримлаборатория. Организованы мероприятия по розыску данных преступников.