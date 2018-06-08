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Выясняется, как фото пропавшего Максима Мархалюка попало в программу «Дела семейные»

08 июня 2018 08:04
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Новости Беларуси. МТРК «Мир» выясняет, как фото пропавшего Максима Мархалюка попало в эфир программы «Дела семейные».

Информация размещена на сайте mir24.tv. В выпуске «Дел семейных» за шестое июня был использован снимок ребенка.

Производителю программы – ООО «Система» – направлен запрос, в котором требуется объяснить, как фотография мальчика попала в программу.

По условиям договора компания-производитель полностью несет ответственность за достоверность информации, которая содержится в программах.

МТРК «Мир» выразила глубокое сожаление в связи с произошедшей ошибкой и обязуется опубликовать на сайте объяснение производителя программы.

Напомним, Максим Мархалюк пропал шестнадцатого сентября 2017 года после того, как направился в Беловежскую пущу. Начались масштабные поиски школьника. Ими занимались тысячи человек – но это не дало результата. СК двадцать шестого сентября возбудил уголовное дело. Ребенка до сих пор не нашли, поиски продолжаются.  Максим Мархалюк объявлен в международный розыск.

«Работа проводилась, проводится и будет проводиться»: милиция прокомментировала поиски ребенка (читать далее).

# Поиски Максима Мархалюка # происшествия # Максим Мархалюк

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