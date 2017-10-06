Что известно о поисках Максима Мархалюка: комментарий Интерпола

Новости Беларуси. Пропавший в Беловежской пуще десятилетний Максим Мархалюк объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Информация о ребенке теперь доступна специалистам почти всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это фотографии и подробное описание мальчика. Впрочем, как сообщили в МВД Беларуси, сотрудничество с коллегами из Интерпола началось гораздо раньше. В момент, когда в деле о пропаже появился польский след.