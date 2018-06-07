Котам ищут хозяев: более 80 животных забрали из однокомнатной квартиры в Минске

Новости Беларуси. 6 июня из однокомнатной квартиры в Минске было вывезено 86 котов. Об этом сообщается в группе «Гурского, 42».
Новости Беларуси. 6 июня из однокомнатной квартиры в Минске было вывезено 86 котов. Об этом сообщается в группе «Гурского, 42».
Фото: vk.com/stopzhivoderka_minsk
«К сожалению, времени у них нет. Ставить их некуда, стоят в комнате для щенков, как стоят видно на фото. Забирать котов можно. И очень нужно», – говорят в сообществе.
По словам хозяйки, животных развелось так много, потому что у неё не было денег на стерилизацию питомцев.
Фото: vk.com/stopzhivoderka_minsk
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на директора предприятия «Фауна города» Тамару Цариковскую, соседи не раз обращались в городские службы относительно женщины и её многочисленных «жильцов». В среду комиссии из представителей различных организаций удалось попасть в квартиру гражданки.
Фото: vk.com/stopzhivoderka_minsk
Внутри комиссия обнаружила 86 котов, часть из которых была беременна. Животные находились в плохом состоянии. Многие питомцы истощены, большинство больны вирусной инфекцией.
Фото: vk.com/stopzhivoderka_minsk
Котов перевезли в ГП «Фауна города», однако такое количество животных там содержаться не может, поэтому предприятие предлагает всем желающим взять себе домашнего любимца. Более подробную информацию можно узнать здесь.
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