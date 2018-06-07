Котам ищут хозяев: более 80 животных забрали из однокомнатной квартиры в Минске

Новости Беларуси. 6 июня из однокомнатной квартиры в Минске было вывезено 86 котов. Об этом сообщается в группе «Гурского, 42».

«К сожалению, времени у них нет. Ставить их некуда, стоят в комнате для щенков, как стоят видно на фото. Забирать котов можно. И очень нужно», – говорят в сообществе.

По словам хозяйки, животных развелось так много, потому что у неё не было денег на стерилизацию питомцев.