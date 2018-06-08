В Чашникском районе произошёл пожар. Семь человек спасены, один – погиб
Новости Беларуси. 7 июня примерно в полпятого утра спасателям сообщили о загорании в кирпичном двухэтажном доме по улице Мира посёлка Октябрьский Чашникского района.
По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия пожарных было сильное задымление в двух квартирах на втором этаже.
Спасатели вынесли на улицу владельца горевшей квартиры. Мужчину передали медработникам, которые вскоре констатировали смерть 72-летнего пенсионера.
Из второй квартиры сотрудники МЧС через балкон спасли двух человек: 57-летнюю женщину и 59-летнего мужчину. Также были эвакуированы пять человек из квартир на первом этаже.
Среди спасённых никто не пострадал.
Весной 2018 года в городе Круглое случился пожар.
Погиб 34-летний гражданин – здесь подробнее.