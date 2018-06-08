В Чашникском районе произошёл пожар. Семь человек спасены, один – погиб

По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия пожарных было сильное задымление в двух квартирах на втором этаже.

Новости Беларуси. 7 июня примерно в полпятого утра спасателям сообщили о загорании в кирпичном двухэтажном доме по улице Мира посёлка Октябрьский Чашникского района.

Из второй квартиры сотрудники МЧС через балкон спасли двух человек: 57-летнюю женщину и 59-летнего мужчину. Также были эвакуированы пять человек из квартир на первом этаже.