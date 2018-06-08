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В Чашникском районе произошёл пожар. Семь человек спасены, один – погиб

08 июня 2018 06:38
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Новости Беларуси. 7 июня примерно в полпятого утра спасателям сообщили о загорании в кирпичном двухэтажном доме по улице Мира посёлка Октябрьский Чашникского района.  

По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия пожарных было сильное задымление в двух квартирах на втором этаже.  

В Чашникском районе произошёл пожар. Семь человек спасены, один – погиб-1

Фото: Витебское ОУМЧС  

Спасатели вынесли на улицу владельца горевшей квартиры. Мужчину передали медработникам, которые вскоре констатировали смерть 72-летнего пенсионера.  

В Чашникском районе произошёл пожар. Семь человек спасены, один – погиб-4

Фото: Витебское ОУМЧС  

Из второй квартиры сотрудники МЧС через балкон спасли двух человек: 57-летнюю женщину и 59-летнего мужчину. Также были эвакуированы пять человек из квартир на первом этаже.  

В Чашникском районе произошёл пожар. Семь человек спасены, один – погиб-7

Фото: Витебское ОУМЧС  

Среди спасённых никто не пострадал.  

Весной 2018 года в городе Круглое случился пожар.  

Погиб 34-летний гражданин – здесь подробнее.  

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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