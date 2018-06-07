18 велосипедов и солнечные очки: в Минске задержан подозреваемый в краже на сумму более 200 тысяч рублей

Новости Беларуси. Хотел покататься в солнечный день: в столице задержан подозреваемый в краже оптики и велосипедов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

35-летний мужчина ранее вынес большую партию солнцезащитных очков из магазина на проспекте Независимости, а спустя 11 дней угнал 18 дорогих велосипедов из салона на улице Кульман.

Общая сумма награбленного составила почти 200 тысяч рублей. От части добычи мужчина успел избавиться за границей.

Александра Попова, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Также в настоящее время оперативниками совместно со следственными органами устанавливается возможная причастность иных лиц к совершению указанных преступлений.