«Это как личная трагедия для каждого»: всей страной уже 9-е сутки ищут пропавшего Максима Мархалюка
Новости Беларуси. Когда дело касается безопасности всех и каждого, понятно, почему люди становится на защиту мира. История в деревни Новый Двор показывает, что такое надежда и человечность, когда беда вроде бы чужая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Белорусы со всей страны бросают дела, работу и едут в Свислочский район, чтобы присоединиться к поисковым отрядам. Общее число волонтеров – более 2000. Ничего подобно в стране еще не было. Ищут 10-летнего Максима. Мальчик пропал еще 16 сентября.
В этом храме последнюю неделю все свечи горят за здравие Максима. Деревня молится: малыш, найдись! А в колокола звонят не только чтоб собрать прихожан на службу.
Анатолий Коляда, настоятель прихода храма Святого Архистратига Божьего Михаила:
Не так давно обратились соседи Максима и попросили позвонить в колокола. Может быть, чтоб он услышал и смог найти дорогу.
Эта фотография Максима уже облетела всю страну. Через 2 недели у него День рождения. А в родном доме – не до подготовки к празднику. Родителям показывают очередную фотографию с места поиска. Но они качают головой: нет, эта жилетка на траве – не Максима.
Леонид Сукач, житель деревни Новый двор:
Нормальный мальчик, из хорошей семьи. Около 7 часов он пошел сюда, за стадионом в будке. А мать там, вроде бы, попозже пошла. Пришла, говорит: «Ничего там нету, только велосипед стоит, кошик какой-то там и его нету».
Алла Гончаревич, директор Новодворской средней школы:
Это была суббота. Мама позвонила мне в полдесятого. Я сразу же собралась, расспросила буквально 3 минуты, что произошло, и сразу же прибежала туда. Это как личная трагедия для каждого.
История, где нет следов и никаких зацепок, и маленького мальчика тоже нет – стала болью всей страны. И вот уже сначала возле сельсовета, а потом и на школьном стадионе полно волонтеров. Машины с номерами всей линейки регионов. Добровольцы едут по одиночке, от организаций и предприятий или целыми семьями. Дела подождут. Сейчас они готовы шагами и оборотами колес измерить всю Беловежскую пущу.
Сергей Францевич, волонтер (Пружаны):
У меня такой график, что мне позволяет работа. Есть свободное время помочь, почему бы не помочь найти ребенка. Это же ребенок. У самого дочка.
Неделя поисков выдалась дождливой. Добровольцам пришлось прочесывать леса в спартанских условиях.
Александр Кирилов, волонтер (Волковыск):
Вот комбинезон, он реально мокрый практически по пояс. Обувь вся, кто приехал сюда, приблизительно выглядит вот так – мы выкручивали уже – с нее реально течет вода.
Тут никак без тяжелой артиллерии.
Помимо волонтеров, с первого дня ребенка ищут в связке с лесниками личные составы милиции, МЧС, пограничников. Леса прочесывают солдаты срочной службы и спецназ. Поднимаются в небо беспилотники, автожиры и вертолеты. На борту – ученые с тепловизорами и бойцы отряда специального назначения МЧС с альпинистским снаряжением. Если что, специалисты готовы высадиться в любой точке леса. Параллельно отрабатываются болота и водоемы. Водолазы приехали из Гродно и Минска.
Водолазы говорят, что озеро просматривается хорошо, видимость на глубине – до 5 метров. Но работа ведется не только под водой, но и на поверхности – на лодке.
В последний раз Максима видели возле излюбленного места местной детворы. Шалаш в лесу – буквально сразу возле деревни. Первые 3 дня отец ребенка круглые сутки сидел на стуле и ждал, что сын вернется на это место.
Вот здесь, рядом с шалашом, был найден велосипед Максима и корзина с грибами. Почему ребенок их оставил, а сам ушел в лес, остается только догадываться. Основная версия, которую рассматривает милиция, – мальчика испугали дикие животные.
За неделю поисков счет людям в форме и добровольцам пошел на тысячи. Местные жители предложили помощь в ночлеге. Питание организовал Красный Крест.
Дмитрий Усаков, начальник отдела по реагированию на чрезвычайные ситуации и розыску Белорусского общества Красного Креста:
По нашей части мы выполняем задачу как по поиску – наши отряды обучены проведению поисковых мероприятий.
Если первоначально основной версией пропажи Максима была – «заблудился в лесу», то теперь в милиции не исключают криминальный след, детали – не оглашаются.
Александр Шастайло, первый заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома:
Стараемся максимально территорию не только лесную, но в том числе и открытые участки местности проверить.
Ну а криминальная версия может быть какая-то, что мальчика украли или он сбежал?
Александр Шастайло:
В данном направлении работают сотрудники органов внутренних дел.
Даже теперь, на 9-е сутки, поиски не прекращаются. Тут-то проявилась национальная черта белорусов – быть вместе и в радости, и в горе. Искать Максима Мархалюка будут до последнего. Ведь жизнь подсказывает: шансы есть всегда.
Это оперативное видео спецоперации в Могилевском районе. Поисковая группа искала следы 70-летнего Дмитрия Никитенко. Милиция, спасатели, родственники, соседи 5 суток бродили по лесу в надежде найти заблудившегося мужчину. Сейчас он в реанимации, зато живой.
Галина Ковалева, дочь Дмитрия Никитенко:
Стресс огромный. Казалось, что это страшный сон, который никогда не кончится. Но очень много людей было рядом – друзей, коллег, соседей. Те же милиция, МЧС – все были рядом.