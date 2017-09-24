«Это как личная трагедия для каждого»: всей страной уже 9-е сутки ищут пропавшего Максима Мархалюка

Новости Беларуси. Когда дело касается безопасности всех и каждого, понятно, почему люди становится на защиту мира. История в деревни Новый Двор показывает, что такое надежда и человечность, когда беда вроде бы чужая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Белорусы со всей страны бросают дела, работу и едут в Свислочский район, чтобы присоединиться к поисковым отрядам. Общее число волонтеров – более 2000. Ничего подобно в стране еще не было. Ищут 10-летнего Максима. Мальчик пропал еще 16 сентября.

В этом храме последнюю неделю все свечи горят за здравие Максима. Деревня молится: малыш, найдись! А в колокола звонят не только чтоб собрать прихожан на службу.

Анатолий Коляда, настоятель прихода храма Святого Архистратига Божьего Михаила:

Не так давно обратились соседи Максима и попросили позвонить в колокола. Может быть, чтоб он услышал и смог найти дорогу.

Эта фотография Максима уже облетела всю страну. Через 2 недели у него День рождения. А в родном доме – не до подготовки к празднику. Родителям показывают очередную фотографию с места поиска. Но они качают головой: нет, эта жилетка на траве – не Максима.

Леонид Сукач, житель деревни Новый двор:

Нормальный мальчик, из хорошей семьи. Около 7 часов он пошел сюда, за стадионом в будке. А мать там, вроде бы, попозже пошла. Пришла, говорит: «Ничего там нету, только велосипед стоит, кошик какой-то там и его нету».

Алла Гончаревич, директор Новодворской средней школы:

Это была суббота. Мама позвонила мне в полдесятого. Я сразу же собралась, расспросила буквально 3 минуты, что произошло, и сразу же прибежала туда. Это как личная трагедия для каждого.