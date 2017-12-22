«Работа проводилась, проводится и будет проводиться»: милиция о поисках Максима Мархалюка

Новости Беларуси. В Свислочском районе в деревне Новый Двор 21 декабря состоялся день информирования. По информации УВД Гродненского облисполкома, одной из тем стало обсуждение итогов работы, связанной с поисками Максима Мархалюка. Первый заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома Александр Шастайло рассказал о том, как проводились поиски, что было сделано для установления местонахождения школьника, как идет работа сейчас. Разыскное дело по факту исчезновения Максима завели практически сразу после произошедшего. Уголовное дело было возбуждено через 10 суток после подачи заявления о пропаже человека. По разыскному делу было выдвинуто две версии: первая – ребенок стал жертвой несчастного случая, а вторая – жертвой преступления.

Позже Максима Мархалюка объявили в международный розыск. Что известно о поисках Максима Мархалюка: комментарий Интерпола По версии по безвестному исчезновению ребенка были проведены поисковые мероприятия на расстоянии до 15 километров от деревни. Через три месяца после исчезновения школьника можно сказать, что в обследуемой зоне его нет. Александр Шастайло, первый заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома:

С октября на территорию Гродненской области прибыл сводный отряд внутренних войск РБ. Я считаю, что на данный момент там, где прошли сотрудники внутренних войск, мы можем с большой вероятностью говорить о том, что там Максима нет. Поэтому работа нами велась, может, уже не так активно, и мы не расширяли зону поиска в связи с тем, что надо было убедиться в том, что в болотистой местности и лесных массивах следов его нахождения не имеется. По словам правоохранителей, по криминальной версии проверяется любая информация. «Это как личная трагедия для каждого»: всей страной искали пропавшего Максима Мархалюка На запах они реагируют, если б где-то что-то лежало, они бы нашли: кинолог из Бреста о поисках пропавшего Максима Мархалюка