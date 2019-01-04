Владимир Кравчёнок: Как честный человек жду честного и беспристрастного суда

Новости Беларуси. Бывший замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий и экс-главврач 12-ой стоматологической поликлиники Владимир Кравченок признали вину в совершении коррупционных преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минский городской суд провел предварительное заседание по так называемому «делу врачей». В масштабной коррупционной схеме в сфере здравоохранения оказались высокопоставленные чиновники Минздрава, главврачи больниц и руководители медицинских учреждений. Президент тогда потребовал вскрыть весь преступный механизм, невзирая на чины, ранги и фамилии.

Алена Сырова, СТВ:

Резонансное «дело медиков» летом-2018 буквально всколыхнуло всю страну. Комитет госбезопасности обнародовал подробности крупной коррупционной схемы, которую на протяжении многих лет успешно выстраивали чиновники Минздрава и главные врачи различных больниц. Репутация десятков белохалатников оказалась запятнана обвинениями в злоупотреблении служебными полномочиями и получении взяток. Сегодня в здании Минского городского суда начались предварительные слушания по делу врачей Лосицкого и Кравченка.

Экс-замминистра по здравоохранению Игорь Лосицкий сейчас под стражей, ожидает суда в СИЗО КГБ. Будучи в должности, он регулярно получал откаты за то, что содействовал поставке медоборудования и препаратов по завышенным ценам. Владимир Кравченок же – бывший главный врач 12 стоматологической поликлиники – грешил получением взяток в особо крупном размере.

Его задержали 16 июня, и все это время он был под домашним арестом. Как и Лосицкий, Кравченок признал свою вину, но плюс ко всему согласился сотрудничать со следствием. Лосицкий и Кравчёнок признали свою вину в совершении коррупционных преступлений Именно поэтому и проводится предварительное слушание. На нем решают, назначить ли суд в отношении обвиняемого, который сотрудничал со следствием. Кстати, Владимир Кравченок времени зря не терял: от врачебной практики не отошел. С 1 ноября лечит пациентов в одной из столичных стоматологий и признается.

Владимир Кравченок:

Работу врача я знаю, с удовольствием работаю. Считаю своим призванием. Подробностями своей нынешней жизни Кравченок поделится с журналистами уже после заседания. Оно к слову, продлилось не больше 15 минут. Признает ли вину? Да! Чего ждет от суда?

Как честный человек – честного и беспристрастного суда. Основной этап слушания по уголовному делу Лосицкого и Кравченка пройдет 11 января в открытом формате. Тогда же станет известна мера пресечения для первых из десятка преступников в белых халатах. Им грозит до 15 лет лишения свободы. И то ли обстоятельства, то ли нынешнее положение дел врача-стоматолога, пошедшего на преступную сделку с совестью, толкают его на философские размышления.

Каждый человек имеет право на ошибку. Читаю Данте. Читали «Божественную комедию»? Рекомендую всем, почитайте. Но лучше бы, конечно, перечитать клятву Гиппократа. И не только Кравченку и Лосицкому, но и еще десяткам фигурантам этого дела.