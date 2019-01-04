49-летний мужчина помогал по хозяйству. Что известно о подозреваемом в убийстве двух пенсионерок в Витебском районе
Новости Беларуси. Подозреваемый в убийстве двух пенсионерок задержан в Витебском районе. Им оказался мужчина, который периодически помогал пожилым женщинам по хозяйству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, 3 января в деревне Присушино были обнаружены тела двух пенсионерок. Они жили вместе.
Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
В результате проведенной работы сотрудниками милиции установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Это 49-летний житель близлежащей деревни, ранее неоднократно судимый. Было установлено, что мужчина периодически оказывал пенсионеркам помощь по различным хозяйственным вопросам.
Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:
Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, изъяты предметы, которые признаны вещественными доказательствами. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти, производство которых поручено управлению Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Убийство при отягчающих обстоятельствах».
Чтобы установить подозреваемого, следователи опросили около сотни местных жителей. Расследование уголовного дела продолжается.
Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин под Витебском