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49-летний мужчина помогал по хозяйству. Что известно о подозреваемом в убийстве двух пенсионерок в Витебском районе

04 января 2019 13:50
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Новости Беларуси. Подозреваемый в убийстве двух пенсионерок задержан в Витебском районе. Им оказался мужчина, который периодически помогал пожилым женщинам по хозяйству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 3 января в деревне Присушино были обнаружены тела двух пенсионерок. Они жили вместе.

49-летний мужчина помогал по хозяйству. Что известно о подозреваемом в убийстве двух пенсионерок в Витебском районе-1

49-летний мужчина помогал по хозяйству. Что известно о подозреваемом в убийстве двух пенсионерок в Витебском районе-3

49-летний мужчина помогал по хозяйству. Что известно о подозреваемом в убийстве двух пенсионерок в Витебском районе-5

49-летний мужчина помогал по хозяйству. Что известно о подозреваемом в убийстве двух пенсионерок в Витебском районе-7

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
В результате проведенной работы сотрудниками милиции установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Это 49-летний житель близлежащей деревни, ранее неоднократно судимый. Было установлено, что мужчина периодически оказывал пенсионеркам помощь по различным хозяйственным вопросам.

49-летний мужчина помогал по хозяйству. Что известно о подозреваемом в убийстве двух пенсионерок в Витебском районе-10

Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:
Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, изъяты предметы, которые признаны вещественными доказательствами. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти, производство которых поручено управлению Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Убийство при отягчающих обстоятельствах».

49-летний мужчина помогал по хозяйству. Что известно о подозреваемом в убийстве двух пенсионерок в Витебском районе-13

Чтобы установить подозреваемого, следователи опросили около сотни местных жителей. Расследование уголовного дела продолжается. 

Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин под Витебском

# Убийство # происшествия # Ольга Шкуратова # Оксана Лазько # Фотофакт

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