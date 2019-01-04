49-летний мужчина помогал по хозяйству. Что известно о подозреваемом в убийстве двух пенсионерок в Витебском районе

Новости Беларуси. Подозреваемый в убийстве двух пенсионерок задержан в Витебском районе. Им оказался мужчина, который периодически помогал пожилым женщинам по хозяйству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 3 января в деревне Присушино были обнаружены тела двух пенсионерок. Они жили вместе.