В Буда-Кошелёвском районе мужчина поджёг дом с женой, сыном и гостем

Новости Беларуси. Утром первого января в Буда-Кошелёвском районе мужчина поджёг дом, в котором находились люди.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Гомельской области, 40-летний житель посёлка Ветка облил часть стены и окно своего дома бензином, также гражданин заблокировал дверь. После этого мужчина поджёг здание.

В строении находились 33-летняя жена подозреваемого, его 11-летний сын и 32-летний местный житель. В происшествии никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый задержан и заключён под стражу.

На неделе в Лунинецком районе был задержан мужчина, который подозревался в поджоге дома своего знакомого.