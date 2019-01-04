Прямой эфир

В Буда-Кошелёвском районе мужчина поджёг дом с женой, сыном и гостем

04 января 2019 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Утром первого января в Буда-Кошелёвском районе мужчина поджёг дом, в котором находились люди.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Гомельской области, 40-летний житель посёлка Ветка облил часть стены и окно своего дома бензином, также гражданин заблокировал дверь. После этого мужчина поджёг здание.  

В строении находились 33-летняя жена подозреваемого, его 11-летний сын и 32-летний местный житель. В происшествии никто не пострадал.  

Возбуждено уголовное дело.  

Подозреваемый задержан и заключён под стражу.  

На неделе в Лунинецком районе был задержан мужчина, который подозревался в поджоге дома своего знакомого. 

Задержанный объяснил своей действия местью – подробности здесь.  

# Пожар # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
49-летний мужчина помогал по хозяйству. Что известно о подозреваемом в убийстве двух пенсионерок в Витебском районе
04 января 2019 13:50

49-летний мужчина помогал по хозяйству. Что известно о подозреваемом в убийстве двух пенсионерок в Витебском районе

Житель Гомеля обвиняется в насилии над женщиной. Мужчина задержан
04 января 2019 13:35

Житель Гомеля обвиняется в насилии над женщиной. Мужчина задержан

Гражданка Туркменистана пыталась пересечь границу, находясь в сумке в багажнике авто
04 января 2019 11:16

Гражданка Туркменистана пыталась пересечь границу, находясь в сумке в багажнике авто