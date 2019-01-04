Житель Гомеля обвиняется в насилии над женщиной. Мужчина задержан

Новости Беларуси. В Гомеле задержан мужчина, который обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности.

Как сообщает УСК по Гомельской области, 28 августа 2018 года в Гомеле пьяный гражданин напал на незнакомую прохожую. Он избил потерпевшую и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. После этого нападавший скрылся.

Личность обвиняемого была установлена через несколько месяцев. Фигурантом оказался 35-летний ранее судимый гомельчанин. Мужчина был задержан и заключён под стражу. С участием обвиняемого проводятся следственные действия.