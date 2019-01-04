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Житель Гомеля обвиняется в насилии над женщиной. Мужчина задержан

04 января 2019 13:35
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Новости Беларуси. В Гомеле задержан мужчина, который обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности.  

Как сообщает УСК по Гомельской области, 28 августа 2018 года в Гомеле пьяный гражданин напал на незнакомую прохожую. Он избил потерпевшую и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. После этого нападавший скрылся.  

Личность обвиняемого была установлена через несколько месяцев. Фигурантом оказался 35-летний ранее судимый гомельчанин. Мужчина был задержан и заключён под стражу. С участием обвиняемого проводятся следственные действия.  

Житель Гомеля обвиняется в насилии над женщиной. Мужчина задержан -1

Фото: УСК по Гомельской области  

Гражданин может быть причастен к иным аналогичным преступлениям. Если у вас есть какая-либо информация о противозаконной деятельности изображённого на фото человека, сообщите об этом в Гомельский городской отдел СК лично (г.Гомель, ул.Рабочая, д.19) или по телефонам: 59-57-25, (8044) 772-75-45. Анонимность гарантируется.  

Осенью 2018 года в Гродно мужчина ограбил и изнасиловал девушку.  

Подозреваемый был задержан – подробнее здесь.  

# Насилие # происшествия

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