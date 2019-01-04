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Лосицкий и Кравчёнок признали свою вину в совершении коррупционных преступлений

04 января 2019 08:15
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Новости Беларуси. Бывший замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий и главврач 12-й стоматологической поликлиники Владимир Кравченок признали вину в совершении коррупционных преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский городской суд 4 января проводит предварительное судебное заседание по так называемому «делу врачей».

Лосицкий и Кравчёнок признали свою вину в совершении коррупционных преступлений-1

Лосицкий и Кравчёнок признали свою вину в совершении коррупционных преступлений-3

Напомним, летом 2018 года были задержаны сразу 37 должностных лиц. Бывшего замминистра задержали за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, и получение денег за содействие в поставке оборудования и препаратов по завышенным ценам.

Лосицкий и Кравчёнок признали свою вину в совершении коррупционных преступлений-6

Юрий Шерснёв, прокурор отдела государственного обвинения Генпрокуратуры Беларуси:
На стадии предварительного следствия оба обвиняемых признали себя полностью виновными в совершении коррупционных преступлений. При этом Кравчёнок возместил полученный незаконный доход, изобличил свою преступную деятельность, других участников преступлений.

Лосицкий и Кравчёнок признали свою вину в совершении коррупционных преступлений-9

Напомним, летом стало известно о раскрытии Комитетом госбезопасности масштабной коррупционной схемы в сфере здравоохранения. Среди ее участников оказались должностные лица Минздрава, главврачи больниц и руководители медицинских учреждений. Глава государства тогда потребовал вскрыть весь преступный механизм, невзирая на чины, ранги и фамилии.

Более 60 фигурантов дела: КГБ раскрыл подробности крупной коррупционной схемы в системе здравоохранения

# Коррупция # происшествия # Юрий Шерснев # Фотофакт

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