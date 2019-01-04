Лосицкий и Кравчёнок признали свою вину в совершении коррупционных преступлений

Новости Беларуси. Бывший замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий и главврач 12-й стоматологической поликлиники Владимир Кравченок признали вину в совершении коррупционных преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минский городской суд 4 января проводит предварительное судебное заседание по так называемому «делу врачей».

Напомним, летом 2018 года были задержаны сразу 37 должностных лиц. Бывшего замминистра задержали за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, и получение денег за содействие в поставке оборудования и препаратов по завышенным ценам.

Юрий Шерснёв, прокурор отдела государственного обвинения Генпрокуратуры Беларуси:

На стадии предварительного следствия оба обвиняемых признали себя полностью виновными в совершении коррупционных преступлений. При этом Кравчёнок возместил полученный незаконный доход, изобличил свою преступную деятельность, других участников преступлений.