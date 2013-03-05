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Вероятная причина взрыва в доме на Плеханова в Минске – воспламенение смеси метана с воздухом

05 марта 2013 15:29
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Новости Беларуси. Вероятной причиной взрыва по улице Плеханова в Минске  стало воспламенение смеси метана с воздухом. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В пострадавшем подъезде проведены тестовые испытания всего газового оборудования. Специальная комиссия изучает результаты исследований и выясняет, была ли утечка газа.

Напомним, взрыв прогремел в жилом доме 23 февраля.  Сразу в двух квартирах на девятом этаже начался пожар. Погибли два человека, спасены девять, 22 эвакуированы.  Их временно разместили в доме для ветеранов.

После ликвидации пожара выяснилось, что в двух квартирах разрушены перегородки и обрушены плиты перекрытия. Восстановление жилья уже началось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
Следственно-экспертным путем нам удалось доказать, что в пострадавших квартирах нет частиц взрывчатых веществ и нет никаких останков или самого газового оборудования, которое работает на переносном газу.
Следствие по этому уголовному делу в самом разгаре, назначены дополнительные экспертизы, мы будем привлекать и дополнительных специалистов в разных областях, чтобы восстановить всю картину.

# происшествия # Пожар в доме # Государственная политика

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