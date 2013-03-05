Валерий Золотухин, народный артист России, попал в реанимацию

Новости России. Валерий Золотухин, народный артист России, находится в реанимации Института рентгенорадиологии. Об этом «РИА Новости» сообщила жена артиста. Диагноз пока не поставлен окончательно.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры Москвы, ведомство получило письмо от директора московского Театра на Таганке Валерия Золотухина с просьбой освободить его от должности по состоянию здоровья. Его просьба будет удовлетворена.

В театр на Таганке Валерий Золотухин перешёл в 1964 году. Здесь он сыграл множество разноплановых ролей, среди которых Грушницкий («Герой нашего времени»), Григорий Отрепьев («Борис Годунов»), Живаго («Доктор Живаго»). Валерий Сергеевич снялся в более чем 80 фильмах: «Сказ про то, как царь Пётр Арапа женил», «Чародеи», «Ночной дозор» и «Дневной дозор», «Мастер и Маргарита».

Представители Театра на Таганке (в интервью «Вечерней Москве»):

Информацией о точном состоянии здоровья Валерия Сергеевича театр не располагает. Мы только слышали, что он в реанимации. Мы здесь в театре занимались обычной работой, когда вдруг обрушился такой шквал новостей, в том числе и о том, что он попал в реанимацию. Конечно, это страшное беспокойство и волнение, но я не могу ничего ни подтвердить, ни опровергнуть. Как реагировать, если семь минут назад такая новость прошла? Сейчас телефоны все разрываются, а мы можем лишь отслеживать новости в интернете. Будем надеяться, что все хорошо.