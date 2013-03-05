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Теракт в Йемене унес жизни минимум 13 человек. Ранения получили 25 местных жителей

05 марта 2013 08:56
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Новости Йемена. Сильный взрыв прогремел на юге Йемена. Теракт унес жизни как минимум 13 человек. Ранения получили около 25 местных жителей.

На воздух взлетел заминированный автомобиль. Он был припаркован возле административного здания, в котором проходила встреча участников движения против Аль-Каиды.

Эксперты отмечают, активизацию боевиков в этом регионе. Активисты Аль-Каиды неоднократно организовывали мощные теракты, жертвами которых становились десятки мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Теракт # Терроризм

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