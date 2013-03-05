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Пожар на складе в Смолевичах уничтожил 14 т бумажных салфеток и туалетной бумаги

05 марта 2013 13:47
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Новости Беларуси. Пожар на складе в Смолевичах уничтожил 14 тонн бумажных салфеток и туалетной бумаги. Площадь пожара составила около 250 квадратных м.

Сообщение о пожаре в арендованном предприятием здании поступило от самих работников. Чтобы справиться с пламенем, они использовали огнетушители и пожарные рукава. Однако огонь быстро распространился.

На ликвидации пожара было задействовано более десятка единиц техники. Пожарным удалось быстро локализовать возгорание. Спасено более 160 тонн сырья и дорогое оборудование. Никто не пострадал. Предприятие подсчитывает материальный ущерб.

Предварительная причина пожара – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области

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