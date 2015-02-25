Прямой эфир

Вениамин Смехов и Леонид Якубович устроили скандал на борту самолета

25 февраля 2015 10:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Артисты повздорили со стюардессой, которая не пустила Вениамина Смехова, который летел в салоне эконом-класса, в туалет в бизнес-классе.

Как сообщает российские СМИ, инцидент произошел во время посадки самолета. Представители экипажа самолета обратили внимание, что это запрещено правилами безопасности. Но, по словам членов экипажа самолета, актер оттолкнул стюардессу и нахамил ей.

Телеведущий Леонид Якубович находился в момент инцидента рядом со Смеховым вступился за коллегу и осудил действия сотрудников рейса, заявив, что актеру стало плохо.

Леонид Якубович:
Нахамили Венечке – уважаемому человеку – и сделали вид, что все в порядке. Он пожилой человек.

После приземления самолета была вызвана полиция. Выяснение ситуации не заняло и 20 минут. Сам Смехов произошедшее назвал не иначе, как «досадной мелочью».

Вениамин Смехов (в комментарии порталу Super):
Все уже в порядке, они извинились.  Небольшой инцидент произошел из-за того, что молодые люди не уважают людей постарше. Это такой пустяк, что говорить об этом нет смысла. Кто-то был невежлив, а потом подошел полицейский и сказал: «Извините, пожалуйста». И все.

Читайте по теме: Еще один резонансный конфликт в воздухе произошел несколько лет назад. Напомним, бизнесмен из Саратова устроил пьяный дебош на борту летящего в Египет самолета. Кабалов избил стюарда, угрожал пассажирам. После инцидента хулиган  скрылся и был объявлен в международный розыск. Задержали мужчину под Гродно. Ему предъявлено обвинение по статьям 30, 211 («Покушение на угон воздушного судна») и статье 115 Уголовного кодекса России («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

# происшествия # Звезды # Леонид Якубович # Вениамин Смехов

Другие новости рубрики

Все новости
29-летний рецидивист табуретом убил 87-летнюю соседку в Хойниках
25 февраля 2015 08:57

29-летний рецидивист табуретом убил 87-летнюю соседку в Хойниках

Минск: ночью на «Экспобел» сгорел павильон с бытовой химией
25 февраля 2015 08:05

Минск: ночью на «Экспобел» сгорел павильон с бытовой химией

Гомель: бесправник, по вине которого погибла молодая девушка, сядет на 6 лет
25 февраля 2015 07:52

Гомель: бесправник, по вине которого погибла молодая девушка, сядет на 6 лет