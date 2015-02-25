Вениамин Смехов и Леонид Якубович устроили скандал на борту самолета

Новости России. Артисты повздорили со стюардессой, которая не пустила Вениамина Смехова, который летел в салоне эконом-класса, в туалет в бизнес-классе.



Как сообщает российские СМИ, инцидент произошел во время посадки самолета. Представители экипажа самолета обратили внимание, что это запрещено правилами безопасности. Но, по словам членов экипажа самолета, актер оттолкнул стюардессу и нахамил ей.

Телеведущий Леонид Якубович находился в момент инцидента рядом со Смеховым вступился за коллегу и осудил действия сотрудников рейса, заявив, что актеру стало плохо.

Леонид Якубович:

Нахамили Венечке – уважаемому человеку – и сделали вид, что все в порядке. Он пожилой человек.



После приземления самолета была вызвана полиция. Выяснение ситуации не заняло и 20 минут. Сам Смехов произошедшее назвал не иначе, как «досадной мелочью».



Вениамин Смехов (в комментарии порталу Super):

Все уже в порядке, они извинились. Небольшой инцидент произошел из-за того, что молодые люди не уважают людей постарше. Это такой пустяк, что говорить об этом нет смысла. Кто-то был невежлив, а потом подошел полицейский и сказал: «Извините, пожалуйста». И все.



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