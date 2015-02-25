29-летний рецидивист табуретом убил 87-летнюю соседку в Хойниках

Новости Беларуси. В воскресенье вечером, 22 февраля, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в дом к своей престарелой соседке и нанес ей не менее двух ударов табуретом по голове.



От полученных травм женщина скончалась на месте. О случившемся в милицию сообщил социальный работник. 23 февраля, придя в дом по обслуживаемому адресу, она обнаружила открытую входную дверь и разбросанные на полу вещи.

При осмотре дома пенсионерки в одной из комнат на кровати был обнаружен ее труп с признаками насильственной смерти.

Преступника задержали в течение нескольких часов. Им оказался местный житель, нигде не работающий, ранее неоднократно привлекавшийся к административной и уголовной ответственности.



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Трагедия произошла прошлым летом. Уже во время следствия стали известны по-настоящему шокирующие подробности этого дела.

Полгода расследования и две недели суда. Об этом Павел Цинявский думал 5 февраля едва ли. Во время оглашения приговора главный фигурант громкого дела редко поднимал глаза (смотрите видео). Суд постановил: первые пять лет осужденный проведет в тюрьме. Оставшийся срок – в колонии строгого режима.

Следствие выяснило: Цинявский пьяный задушил девушку брючным ремнем. Причина – 18-летняя Юля отказалась от интимных отношений с ним.